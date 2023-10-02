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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهر عليها الحزن الشديد.. ابنة الراحل محمد فريد تبكي في عزاء والدها

ناهد محمد فريد
ناهد محمد فريد

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل محمد فريد، في مسجد الحامدية الشاذلية، حيث ظهر علي ابنته ناهد الحزن الشديد خلال تلقيها العزاء في والدها .

وكان اول الحاضرين للعزاء الفنانين جمال عبد الناصر واحمد صيام.

فنان جميل .. سيمون تنعي الراحل محمد فريد

حرصت الفنانة سيمون على نعي الفنان محمد فريد الذى رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت سيمون صورة له من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك وعلقت ، قائلة: "البقاء لله الفنان محمد فريد الله يرحمه فنان جميل تقابلنا فى مسلسل جراب حواء".

وفاة محمد فريد:
وكشفت ناهد ابنة الفنان محمد فريد تعرضه لأزمة صحية وذلك في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلقت ناهد محمد فريد: “اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين”.

وكشفت عن معاناته من نقص حاد في الهيموجلوبين.

فى ذات السياق كشف الدكتور مصعب إبراهيم استشاري الجهاز الهضمي من خلال تصريحات لـ"صدي البلد": أن نقص الهيموجلوبين هو حالة تحدث عندما يكون مستوى الهيموجلوبين في الدم أقل من المعدل الطبيعي، فالهيموجلوبين هو بروتين يتواجد في خلايا الدم الحمراء ويعمل على نقل الأكسجين إلى الأنسجة في الجسم.

محمد فريد

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