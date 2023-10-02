الرئيس السيسي: لا خوف على أمة يتعانق هلالها مع صليبها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه بعد متابعة المصريين لفعاليات مؤتمر حكاية وطن، وما تم سرده من ارقام وحقائق وكيف كان الوطن واصبح، فإنني اجدد العهد بالعمل من أجل خلق واقع يجدد الخير والسلام والمحبة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن: “لا خوف على أمة يتعانق هلالها مع صليبها ولا تسقط امة حافظت سيداتها على صوت الضمير”.

وتابع: “يقيني في امتنا انها لا تخاف ولا تنكسر ولكنها تعلو فوق تحدياتها واقول لكم كما عاهدتكم بانني حين لبيت النداء وتوليت المسؤولية لم اكن امتلك خزائن الارض” .

وقال الرئيس السيسي: “شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، لقد كانت أوقات طيبة ومثمرة التي قضيناها معا ونحن نسرد حكاية الوطن، الوطن الذي واجهنا من أجل رفعته التحديات، وأقول لكم لقد حققنا معا نحن المصريين، ملحمة تاريخية، حين تجاوزنا اليأس والإحباط واستردننا مصرنا من براثن جماعة الظلام والغدر، ثم تجاوزنا التحدي لنعيد بناء أمتنا العظمية، وتحقيق الكرامة والعدالة والتنمية”.

وتابع «واجهنا إرهابا غاشما أراد النيل من أرضنا، وفقدنا شهداء من خير أبناء مصر، نحن موجودن بفضل تضحياتهم، اسمحوا لي أن نقف لهم وأسرهم لنقول لهم أننا لن ننسى لهم ما قدموه من أجل استقرار البلد».

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام كلمته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة.