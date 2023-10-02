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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسيارة زوجته.. قرار عاجل ضد تاجر مخدرات لحيازته 10 كيلو حشيش بالقاهرة

الحشيش
الحشيش

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,400 كيلو جرام ومبلغ مالى، بقصد الاتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق ، مقيم بمحافظة الجيزة حال استقلاله سيارة "ملك زوجته" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,400 كيلو جرام ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها ، والمبلغ من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

حبس سائق الحشيش حشيش مصلحة الطب الشرعي القاهرة سائق

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