عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: كلمة الرئيس خلال إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة عبرت عن أخلاقه وصدقه

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام مؤتمر حكاية وطن، واعلانه الترشح لفترة رئاسية جديدة كانت اكثر من رائعة عبرت عن اخلاقه وصدقه كعادته، موضحا ان وجود 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية حتى الأن يعد المشهد الأفضل في الانتخابات الرئاسية عن سابقيه.

واضاف مسلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج من مصر، الذي يُبث على قناة"CBC"، ان الرئيس السيسي وعد بإنفتاح سياسي ودعم الأحزاب بشكل أكثر خلال الفترة المقبل، وكان لذلك من المؤكد ارهاصات ماضية من الحوار الوطني، والذي استجاب لكثير من توصياته.

وتابع: نأمل أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة عالية، مشيدًا بمؤتمر حكاية وطن وما تم على مدار أيامه الثلاثة من استعرض لكافة التحديات التي واجهت الدولة المصرية على مدار 9 سنوات.

رئيس لجنة الثقافة مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة الانتخابات الرئاسية الدولة المصرية محمود مسلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

ذروة الهزات الأرضية بقوة 7 ريختر| العالم الهولندي يحذر من 3 أيام خلال أكتوبر.. اقتران جديد للكواكب

ترشيحاتنا

أبو الغيط يكشف ماذا فعلت مصر بعد حرب 1967.. فيديو

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

معلومات هامة جدا| أحمد موسى يفجر مفاجأة عن حلقة الأربعاء المقبل.. فيديو

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

استلم مصر خرابة.. ميمي جمال تدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

النفايات على قاسم سليماني.. القصة الكاملة لإلغاء مباراة سباهان الإيراني والاتحاد السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

فيديو

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

موقف محرج .. شاب يتقدم لخطبة فتاة على المسرح في حفل كاظم الساهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ