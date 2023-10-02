برلماني: كلمة الرئيس خلال إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة عبرت عن أخلاقه وصدقه

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام مؤتمر حكاية وطن، واعلانه الترشح لفترة رئاسية جديدة كانت اكثر من رائعة عبرت عن اخلاقه وصدقه كعادته، موضحا ان وجود 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية حتى الأن يعد المشهد الأفضل في الانتخابات الرئاسية عن سابقيه.

واضاف مسلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج من مصر، الذي يُبث على قناة"CBC"، ان الرئيس السيسي وعد بإنفتاح سياسي ودعم الأحزاب بشكل أكثر خلال الفترة المقبل، وكان لذلك من المؤكد ارهاصات ماضية من الحوار الوطني، والذي استجاب لكثير من توصياته.

وتابع: نأمل أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة عالية، مشيدًا بمؤتمر حكاية وطن وما تم على مدار أيامه الثلاثة من استعرض لكافة التحديات التي واجهت الدولة المصرية على مدار 9 سنوات.