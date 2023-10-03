ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال سبتمبر

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية والصادر عن بنك الرياض إلى مستويات 57.2 نقطة خلال سبتمبر، صاعداً بذلك من أدنى مستوى له في 11 شهراً والذي كان قد سجله خلال أغسطس عند 56.6 نقطة.

وبحسب تقرير نشر عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، اليوم الثلاثاء، فإن المؤشر عاد لتجاوز متوسطه على المدى الطويل عند 56.9 نقطة.

وأوضح التقرير الصادر من بنك الرياض أن معدل نمو النشاط التجاري للشركات غير المنتجة للنفط قد تسارع في نهاية الربع الثالث من العام 2023، وذلك بعد أن أفاد 27% من الشركات بزيادة الإنتاج خلال شهر.

وانتعش إجمالي الإنتاج من أدنى مستوى في 19 شهرا في أغسطس آب مع صعود المؤشر الفرعي إلى 62.8 من 59.1 في الشهر السابق بفضل زيادة سريعة للأعمال الجديدة.