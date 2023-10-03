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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ،بمناسبة اليوبيل  الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر ١٩٧٣ .

جاء في نص برقية التهنئة:

 

*السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية -*


بمشاعر يملؤها الفخر والعزة، يسعدني - بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب – أن أهنئ سيادتكم، والشعب المصري العظيم باليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973م، من أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث، والذي جسد أصالة وانتماء شعب مصر وقواته المسلحة لهذا الوطن، وأثبت للعالم أجمع أنه لا تهاون مع معتد، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر الطاهرة، ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا.

مُجدداً التهنئة؛ أدعو المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة على سيادتكم بكل الخير، وأن يحفظ لمصر مكانتها وأمنها بجهودكم، وجهود أبنائها المخلصين.

وكل عام وسيادتكم بخير

النواب حنفى جبالى السيسي الرئيس السيسي نصر اكتوبر

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