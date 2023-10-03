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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نابولي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي والقنوات الناقلة

 

تقام مباراة ريال مدريد ونابولي في تمام العاشرة مساء، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 1 و Sky Sport Uno Italia
 و Max Sport 3 HD


ريال مدريد ضد نابولي


يستهدف فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي مديره الفني كارلو أنشيلوتي تحقيق الفوز على نابولي في مباراة اليوم والانفراد بصدارة  المجموعة الثالثة.
ويتقاسم ريال مدريد ونابولي صدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط لكل فريق.
وتغلب ريال مدريد على يونيون برلين الألماني بهدف نظيف  في الجولة الأولى، بينما فاز نابولي على براجا البرتغالي بهدفين مقابل هدف.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى :لونين، كيبا، كانيثاريس.
خط الدفاع : كارفاخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارثيا ، روديجر، ميندي، كاريّو.
خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، ثيبايوس.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز .
على الجانب الآخر، يتسلح فريق نابولي بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط ريال مدريد والتربع وحيدا على الصدارة.

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