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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 323 قضية تموينية بالمخابز والأسواق على مدار شهر بمركز ديروط بأسيوط

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تحرير 323 قضية تموينية على مدار شهر خلال حملات تموينية شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الرقابة التموينية وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط ومراقبة الأسواق لمحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله والتصدي للممارسات الاحتكارية خاصة في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يومياً وضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم للمواطنين مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. 
كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

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وفي هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز عدة حملات خلال شهر سبتمبر على الأسواق والمخابز بالاشتراك مع مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وإدارة مباحث التموين برئاسة العقيد أحمد شكرى والمقدم وائل نجاتي وكيل الإدارة وكامل عبد الباسط مدير إدارة تموين ديروط ومحمد سليم أحمد رئيس الرقابة التموينية وبمشاركة نواب رئيس المركز أسفرت عن تحرير 323 قضية تموينة حيث تم في مجال المخابز تحرير 200 مخالفة تموينية منها ٦٥ محضر نقص وزن و٤٠ محضر مواصفات و٤٧ محضر عدم نظافة و٢٥ محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش و١٠ محضر عدم تسليم بون و٩ عدم الإعلان عن المواعيد و٤ محاضر توقف جزئي عن العمل وفي مجال الأسواق تم تحرير 123 مخالفة تموينية منها ١٣ محضر بيع سجاير أزيد من السعر و١١ محضر سكر ناقص الوزن و٣ محاضر أرز ناقص الوزن و٧ محاضر لحوم وسلع غذائية أخرى مجهولة المصدر و٥ محاضر تجميع دقيق و٣٦ محضر للتجار التموينيين وفروع جمعيتي و٣١ محضر لمستودعات البوتاجاز و١٥ محضر عدم إعلان عن الأسعار و٢ محضر ذبح لحوم خارج السلخانة.
يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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