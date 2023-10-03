تباين أداء مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 19855 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 23805 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 8318 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3760 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 5575 نقطة.