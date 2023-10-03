محمود الشيخ : السيسي مساند للجامعات التكنولوجية وسوف يبني واحدة بكل محافظة

قال الدكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن الرئيس السيسي يعي تماما دورالجامعات التكنولوجية في النهوض بالبلاد لذلك يوجد دعم كبير وغير محدود لها، وينجلي ذلك الأمر في توجيه الرئيس منذ أيام بدعمه لتطوير وبناء الجامعات التكنولوجية.

حينما قال: “إنه على أتم الاستعداد للمشاركة في بناء الجامعات التكنولوجية من خلال صندوق تحيا مصر، وأن الصندوق سيوفر نصف قيمة تشييد تلك الجامعات والحكومة بالنصف الآخر”.

وأكمل الشيخ عبر حوار أجراه مع موقع صدى البلد، أن وزارة التعليم العالي كانت لديها خطة للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية في مدة زمنية تتراوح ما بين 5 إلي 10 سنوات، ولكن الدعم الذي قام بيه الرئيس السيسي اقتصر الوقت حيث أن الرئيس أشار في حديثه اننا لن نتظر تلك المدة الزمنية وأنه في خلال عام سوف تعتزم الدولة المصرية إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، ليصل عدد الجامعات إلى 27 جامعة تكنولوجية بواقع جامعة لكل محافظة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أننا نعمل داخل الجامعة على تخريج طلاب يكونون أصحاب قيمة كبيرة في المجتمع ينفعون أنفسهم وبلدهم ويجعلوها في مصاف الدول الكبرى، وأن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها المتميزة والتي تؤهل الطلاب للإلتحاق بسوق العمل على كافة المستويات وتناسب وظائف المستقبل.

وأضاف، أن التكنولوجيا الآن هي أساس الصناعة وبدون تكنولوجيا لن تتطور البلاد لذلك نرى الدعم الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من مساندة للجامعات التكنولوجية وخطته لزيادة عددها وجعل هناك جامعة في كل محافظة، حيث أن الرئيس منذ بداية عهده تبني مشروع الجامعات التكنولوجية ونحن الآن نحصد ثمرة انتاجنا بتخريج أول دفعة من الطلاب.