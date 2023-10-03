100 روبل ..انهيار حاد للعملة الروسية أمام الدولار الأمريكي





انخفضت العملة الروسية بشكل كبير إلى نحو 100 روبل مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، حيث تستمر تدفقات العملات الأجنبية وتقلص الميزان التجاري في الضغط على العملة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وتعافى الروبل قليلاً خلال الصباح، وكان يحوم فوق مستوى 99.5 مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت لندن تقريبًا.

وعندما تراجع الروبل آخر مرة إلى أرقام ثلاثية في أغسطس، دعا بنك روسيا إلى اجتماع طارئ لرفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12%.

وجاء القرار بعد أن كتب المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين مقالة افتتاحية في إحدى الصحف ألقى فيها باللوم فيما يخص انخفاض العملة وتسارع التضخم على ”السياسة النقدية المتساهلة”.

قام البنك المركزي الروسي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية أخرى إلى 13% في اجتماعه في سبتمبر، مشيراً إلى استمرار الضغط التضخمي المرتفع في الاقتصاد الروسي.

وقال بنك روسيا: ”لقد تبلورت مخاطر كبيرة مؤيدة للتضخم، وهي نمو الطلب المحلي الذي يتجاوز القدرة على توسيع الإنتاج وانخفاض قيمة الروبل في أشهر الصيف”.

ارتفع معدل التضخم الروسي حتى 11 سبتمبر إلى 5.5% سنوياً من 5.2% في أغسطس و4.3% في يوليو وقال البنك المركزي إن الضغوط اشتدت مع ”انتقال ضعف الروبل إلى الأسعار”.