مدرب الإسماعيلي يكشف مفاجأة بشأن أزمة القيد

قال حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي أن إيهاب جلال المدير الفني للدراويش مقتنع بشكل كبير بلاعبي الفريق المتواجدين في الوقت الحالي، ويسعي للعمل معهم وفقًا لإمكانيات كل واحد منهم.

وأضاف حمد إبراهيم في تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" إيهاب جلال بالطبع يعمل وفقًا لأفكاره مع النادي الإسماعيلي ومقتنعين باللاعبين، ولا يستطيع جلال رفض تدريب الفريق رغم أى ظروف، لأن لدينا رغبة كاملة فى النجاح وعودة الفريق للمسار الصحيح.

وتابع حمد إبراهيم:" هناك وعد خلال الفترة المقبلة بحل أزمة إيقاف القيد، ولكننا نعلم جيدًا أن الأزمات التي على النادي ليست بسيطة أو سهل حلها في يوم وليلة بل تحتاج وقت، لذلك نعمل وفقًا للظروف المتاحة أمامنا وهناك استجابة من اللاعبين.