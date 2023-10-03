عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الإسماعيلي يكشف مفاجأة بشأن أزمة القيد

صدى البلد

قال حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي أن إيهاب جلال المدير الفني للدراويش مقتنع بشكل كبير بلاعبي الفريق المتواجدين في الوقت الحالي، ويسعي للعمل معهم وفقًا لإمكانيات كل واحد منهم.

وأضاف حمد إبراهيم في تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" إيهاب جلال بالطبع يعمل وفقًا لأفكاره مع النادي الإسماعيلي ومقتنعين باللاعبين، ولا يستطيع جلال رفض تدريب الفريق رغم أى ظروف، لأن لدينا رغبة كاملة فى النجاح وعودة الفريق للمسار الصحيح.

وتابع حمد إبراهيم:" هناك وعد خلال الفترة المقبلة بحل أزمة إيقاف القيد، ولكننا نعلم جيدًا أن الأزمات التي على النادي ليست بسيطة أو سهل حلها في يوم وليلة بل تحتاج وقت، لذلك نعمل وفقًا للظروف المتاحة أمامنا وهناك استجابة من اللاعبين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

أجواء الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

ترشيحاتنا

مساجد آل البيت تستعيد بريقها في عهد السيسي.. صور

رئيس الوزراء: الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لإنشاء العاصمة الإدارية

وفرة في السلع الأساسية.. الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض الأسعار

للمقبلين على الزواج.. طرح شقق سكنية 90 مترا متشطبة بـ350 ألف جنيه

إسرائيل تمنع 3 وزراء خارجية أوروبيين من زيارة مناطق بالضفة الغربية

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

بملابس مقتبسة من الألعاب الإلكترونية.. ساندي تتألق بلوك عصري خلال حفلها بالكوربة

ألفاظ غريبة| ماذا قال محمود علاء لـ مدحت عبد الهادي؟

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

فيديو

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

العالم الهولندي يحذر من زلزال شديد في هذا الموعد | ماذا قال ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ