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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس مقتبسة من الألعاب الإلكترونية.. ساندي تتألق بلوك عصري خلال حفلها بالكوربة

ساندى
ساندى

شاركت الفنانة ساندي متابعهيا صورة جديدة لها من خلال إحيائها حفلا في ميدان الكوربة بمصر الجديدة امس، وقد نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال عصرية.

 

تفاصيل إطلالة ساندي في حفلها بميدان الكوربة

 

واختارت ساندي إطلالة كاملة من الدينيم "جينز" بلون رمادي، مكون من بنطال وجاكت كت بنفس اللون، ويشبة ملابس اللاعبين في العاب الحروب الإلكترونية، والتي يتم إختيارها للاعبين.

 

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وكان تصميم الاوت فييت الخاص بالنجمة ساندي من تصميم  العلامة تجارية تركية Junus Coban،

 

وقامت ساندي بلم خصلات شعرها وعملها ذيل حصان مع ترك بعض الخصلات منسدلة من الأمام على وجهها،وهو ما تلائم مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأختارت ساندي وضع لمسات ناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري مأحمر شفاه. مع الآي لاينر والماسكرا، والآي شاد بألوان ترابية.

 

ساندي
ملابس الأشخاص في ألعاب الفيديو الإلكترونية
ساندي
ساندي
ساندي
ساندي إطلالة ساندي تفاصيل إطلالة ساندي الكوربة الفنانة ساندي

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