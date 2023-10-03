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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر والتجمع والديمقراطي الأبرز.. 5 أحزاب تخطر رئيس النواب باختيار ممثلها

حنفي جبالي رئيس مجلس
حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

تلقى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إخطارا من 5 أحزاب بشأن اختيار ممثلها عن الهيئة البرلمانية داخل المجلس.

 

رئيس النواب يطالب الأحزاب بسرعة إخطار المجلس

وطالب رئيس مجلس النواب، الأحزاب التي لها هيئات برلمانية داخل المجلس، بسرعة إخطار المجلس بممثليها عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

وضمت قائمة إخطارات الأحزاب السياسية التي وصلت لمجلس النواب بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية ما يلي:

أيمن أبو العلا ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب
أحمد مقلد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب
محمد عطية الفيومي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمجلس النواب
إيهاب منصور ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب  المصري الديمقراطي بمجلس النواب
عاطف المغاوري ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب

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