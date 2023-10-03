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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ضد الصدام مع السلطة..

أمين المصري الديمقراطي: ترشيح فريد زهران للرئاسة نقلة في الحياة الديمقراطية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال باسم كامل، الأمين العام لحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إن فريد زهران مرشح الحزب المحتمل للانتخابات الرئاسية، له تاريخ نضالي طويل، وهو أحد مؤسسي الحزب، الذي تأسس من رحم ثورة 25 يناير 2011، واستطاع أن يكون في برلمان 2012 وترتيبه الرابع، وشارك في ثورة 30 يونيو ووقف ضد الإخوان، مشيرا إلى أن الحزب كان دائما مع المشاركة كونها الوسيلة الوحيدة للتعبير عن تواجد الأحزاب.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لفريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، لإعلان تفاصيل حملته الانتخابية.

وقال "كامل"، إننا ضد الوقوف في صدام مع السلطة، والحزب يفتح بابه لكل ما هو حوار ومشاركة وتواصل، مع كل الأحزاب بما فيها الأحزاب التي يطلق عليها أحزاب الموالاة، لأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي يحقق لنا أهدافنا التي نصبوا إليها.

وقال إن الدفع بفريد زهران في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء من منطلق دفع الحالة الديمقراطية خطوة للأمام، ونحقق من خلاله نقلة في الحياة الديمقراطية وتأخذ مصر خطوة في اتجاه الدولة المدنية الحديثة، عبر رؤية وليس شعارات، تؤكد أن هناك بديلا.

وأشار إلى أن الحزب ساهم في تأسيس جبهة الإنقاذ ووقف ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

الانتخابات الانتخابات الرئاسية حزب المصري الديموقراطي فريد زهران الاحزاب الإخوان

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