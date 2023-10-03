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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها مع المغنى الشعبي عنبه.. إطلالات أثارت الجدل للفنانة مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد

تصدرت الفنانة مايان السيد مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إستضافتها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة “دي إم سي”، ”، هي والمغني الشعبي عنبة بعد المشاركة في مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”.

 

إطلالات مايان السيد

 

وغالبا ما يصاحب ظهور مايان السيد الكثير من الجدل، وذلك لما تختاره من إطلالات جريئة تخطف أنظار كل من حولها.

 

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وتختار مايان السيد في أغلب ظهورها في المناسبات الفساتين ذات الالوان الموحدة، والتي تبرز من رشاقتها وأناقتها.

 

ولا تعتمد مايان السيد على تسريحات الشعر المتكلفة، ولكنها غالبا ما تفضل ترك شعرها منسدلا على اكتافها بتسريحة انشابية، أو تختار أن تتركه بتسريحة الكيرلي .

 

اما عن المكياج، فغالبا ما تبرز مايان السيد رقة ملامحها بالوان ترابية ناعمة بسيطة وناعمة، وهو ما يتناسب معها بشكل كبير.

 

وإليكم أبرز إطلالات مايان السيد.. 

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد
مايان مايان السيد إطلالات اثارت الجدل للفنانة مايان السيد الفنانة مايان السيد إطلالات مايان السيد

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