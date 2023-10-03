يا واد انت.. نغم جبر تطرح فيديو كليب أحدث أغنياتها

طرحت الفنانة نغم جبر أحدث أغانيها المصورة علي طريقة الفيديو كليب "يا واد انت" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية "يا واد انت" من كلمات أحمد حسن راؤول والحان احمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

الأغنية تنتمي لنوعية الأغاني الإيقاعية وجاءت بقالب جمع بين الدلع والشقاوة والغزل بالشريك.

وأعربت نغم جبر عن سعادتها بطرح أغنية "يا واد انت"، متمنيةً أن تنال اعجاب الجمهور، مؤكدة أنها تعكف علي تحضير عدد من المفاجات لمحبيها خلال الأيام المقبلة.

وحمل فيديو كليب أغنية "يا واد انت" توقيع المخرجة رودينا حاطوم وتم تصويره في مصر.



