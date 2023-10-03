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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار بيع النفط

النفط
النفط

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن الشركات الروسية تلتزم بالمرسوم الخاص بعدم بيع النفط بالسقف السعري، ويتم تداول المواد الخام القادمة من روسيا بأسعار السوق.

وأضاف نوفاك: "في البداية، عندما تم تطبيق سقف الأسعار، قلنا أن هذه أداة غير فعالة. إنها تجعل الأمور أسوأ بالنسبة للمستهلكين، ولسوق الطاقة العالمي بأكمله. وصدر مرسوم خاص من الرئيس الروسي بشأن عدم الامتثال للتسليم بموجب السقف السعري في العقود. شركاتنا تعمل في إطار المرسوم، ونحن نراقب ذلك بدقة".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي: "اليوم نرى أن أسعار برنت ارتفعت... منتجاتنا تباع بأسعار السوق، فوق السقف السعري".

وأمس، انخفضت أسعار النفط العالمية بنحو 2٪، إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، والقلق بشأن توقعات ارتفاع إمدادات النفط الخام والضغط على الطلب من ارتفاع أسعار الفائدة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر إلى 90.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:24 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 1.42 دولار، أو 1.5٪، عن إغلاق يوم الجمعة.

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كان هذا أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية لخام برنت منذ أواخر مايو.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 1.90 دولار أو 2.1٪ إلى 88.89 دولار للبرميل.

نوفاك النفط روسيا

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