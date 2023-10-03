عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن المساعدات الإنسانية لأرمن ناجورنو كاراباخ

أرمن ناجورنو كاراباخ
أرمن ناجورنو كاراباخ

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للأرمن في ناجورنو كاراباخ، وأن المسعفين العسكريين يعملون في المنطقة.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيان له: "تستمر الجهود الروسية المتواصلة لتقديم المساعدة الإنسانية للسكان الأرمن في ناجورنو كاراباخ، حيث يتم تسليم المساعدات لأولئك الذين غادروا المنطقة طوعًا وكذلك للسكان الذين قرروا البقاء".

أشارت الوزارة إلى أنه بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في كاراباخ في 20 سبتمبر، وبمشاركة فرقة حفظ السلام الروسية، قامت قوات حفظ السلام الروسية بتسليم حوالي 200 طن من البضائع الإنسانية ومنتجات الوقود إلى سكان كاراباخ، ونظمت عملية إجلاء طبي لمئات المصابين في انفجار محطة الوقود في 25 سبتمبر، ورافقت قوافل من المساعدات الإنسانية سكان كاراباخ الذين قرروا المغادرة إلى أرمينيا".

وأضافت الوزارة: "يواصل المسعفون العسكريون الروس العمل في المنطقة، وسيستمر العمل على تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الأرمن في ناجورنو كاراباخ".

وقالت الخارجية الروسية، إن موسكو حددت نطاق المساعدة الإنسانية المطلوبة، حيث يتم توجيه المساعدات الإنسانية بشكل أساسي إلى تلبية الاحتياجات الأساسية.

روسيا تعلن تعرض قواتها لإطلاق نار في إقليم ناجورنو كاراباخ

رسميا .. أذربيجان تعلن خطتها لإعادة دمج الأرمن في إقليم ناجورنو كاراباخ

روسيا وزارة الخارجية الروسية ناجورنو كاراباخ حفظ السلام الروسية أرمينيا موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

الغرف التجارية تزف بشرى بشأن أسعار السلع الفترة المقبلة

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

اغتنم الفرصة.. شهادة إدخار جديدة بعائد 65%| تفاصيل

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن تعرض قواتها لإطلاق نار في إقليم ناجورنو كاراباخ

رسميا .. أذربيجان تعلن خطتها لإعادة دمج الأرمن في إقليم ناجورنو كاراباخ

إيران تعلن موقفها من عودة ناجورنو كاراباخ إلى أذربيجان

أرمينيا توفر المأوى لأكثر من 47 ألف نازح من ناجورنو كاراباخ

ترشيحاتنا

لحقت بوالدها بعد ساعات| الأحزان تجتاح السعودية بعد مصرع السهيمي ورضيعته.. السوشيال تتحول لدفتر عزاء

سعره هينزل.. الغرف التجارية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن شراء الأرز|فيديو

يبقي مش هيقول حاجة.. الرئيس السيسي يمازح أمل الحناوي بسبب وزير الصحة

اشتية: من يؤمن بحل الدولتين عليه الاعتراف بدولة فلسطين

وفاة امرأة.. فيروس غرب النيل يثير الذعر في أمريكا

وظائف خالية بوزارة الأوقاف.. قدم الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا تخلي جيفارا عن جنسيته الكوبية؟.. تفاصيل تاريخية مدهشة

تحسن وظائف المخ.. اكتشف أقوى الأطعمة لتقوية الذاكرة

بعد ظهورها مع المغنى الشعبي عنبه.. إطلالات أثارت الجدل للفنانة مايان السيد

بسعر خرافي.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ