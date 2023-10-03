بيان عاجل من روسيا بشأن المساعدات الإنسانية لأرمن ناجورنو كاراباخ

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للأرمن في ناجورنو كاراباخ، وأن المسعفين العسكريين يعملون في المنطقة.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيان له: "تستمر الجهود الروسية المتواصلة لتقديم المساعدة الإنسانية للسكان الأرمن في ناجورنو كاراباخ، حيث يتم تسليم المساعدات لأولئك الذين غادروا المنطقة طوعًا وكذلك للسكان الذين قرروا البقاء".

أشارت الوزارة إلى أنه بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في كاراباخ في 20 سبتمبر، وبمشاركة فرقة حفظ السلام الروسية، قامت قوات حفظ السلام الروسية بتسليم حوالي 200 طن من البضائع الإنسانية ومنتجات الوقود إلى سكان كاراباخ، ونظمت عملية إجلاء طبي لمئات المصابين في انفجار محطة الوقود في 25 سبتمبر، ورافقت قوافل من المساعدات الإنسانية سكان كاراباخ الذين قرروا المغادرة إلى أرمينيا".

وأضافت الوزارة: "يواصل المسعفون العسكريون الروس العمل في المنطقة، وسيستمر العمل على تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الأرمن في ناجورنو كاراباخ".

وقالت الخارجية الروسية، إن موسكو حددت نطاق المساعدة الإنسانية المطلوبة، حيث يتم توجيه المساعدات الإنسانية بشكل أساسي إلى تلبية الاحتياجات الأساسية.