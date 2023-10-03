بالشيخ زايد ورأس الحكمة.. افتتاح فرعين لفندق روبرت دي نيرو في مصر

يفتتح النجم العالمي روبرت دي نيرو فرعين لسلسلة الفنادق التي يشارك في رأس مالها بالملكية "Nobu Hospitality"، بالتعاون مع إحدى شركات التطوير العقاري في مصر.

فندق روبرت دي نيرو

ستدخل شركة نوبو السوق المصرية من خلال مشروعين جديدين، وهي العلامة التجارية الفندقية التي تتخذ من ولاية فلوريدا الأمريكية مقرا لها، ويرأسها الممثل روبرت دي نيرو، والمنتج السينمائي مئير تيبر، والشيف الياباني نوبو ماتسوهيسا.

وأعلن شركة التسويق العقاري في بيان لها منذ أيام، أنه سيتم تطوير فرعين لسلسلة فنادق روبرت دي نيرو، أحدهما في منطقة الشيخ زايد بغرب القاهرة، والآخر في رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وسيضم المشروع أيضا افتتاح مطعم نوبو التابع لسلسلة الفنادق العالمية الشهيرة التي سبق افتتاح أفرع لها في مراكش بالمغرب، وفي تركيا.