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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث وزارة الخارجية: البعثات المصرية بالخارج بمثابة لجان انتخابية

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء الذي جمع سامح شكري، وزير الخارجية، مع المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي في إطار التنسيق بشأن الإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة و الشق الخاص بالمصريين في الخارج والدور المنوط بالوزارة.

وأضاف أبوزيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة"CBC" ، أنّه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصويت المصريين في الخارج، مؤكدا على الاستعداد الكامل لوزارة الخارجية لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح أن البعثات المصرية بالخارج، بمثابة لجان انتخابية، ورئيس البعثة يعتبر قاضي يرأس هذه اللجنة، مؤكدًا أن هناك توجيهات صدرت من وزير الخارجية إلى كافة البعثات المصرية بالخارجة بضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الخاصة والقواعد والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية، وكيفية إتمامها بشفافية كاملة والتطبيق الكامل للقوانين والقواعد المنصوص عليها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هناك حرصا من وزارة الخارجية، على احاطة السفراء المصريين بالخارج بكافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والتأكيد على ضرورة تشجيع أبنائنا المصريين بالخارج والجاليات على المشاركة في العملية الانتخابية بشكل عام.

 

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