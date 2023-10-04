بملابس محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار|شاهد

حرصت الفنانة هبة مجدي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت هبة مجدي في الصور بإطلالة محتشمة كعادتها، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع قميص بنفس اللون و لكنه أتسم ببعض التطريزات و الغير مبالغ فيها.

ولم تبالغ هبة مجدي في أرتداء الإكسسوارات و المجوهرات ولكنها ظهرت بأقراط بسيطة للغاية، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت هبة مجدي على خصلات شعرها المموج المنسدلا على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها أيضا مما كشف عن جمال ملامحها.

هبة مجدي