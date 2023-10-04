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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عقوبات مُخالفات طلاب المعاهد الأزهرية .. اعرف الفعل وجزاءه

طلاب المعاهد الأزهرية
طلاب المعاهد الأزهرية

كشف الأزهر الشريف، عن العقوبات المقررة على طلاب المعاهد الأزهرية حال ارتكاب عدد من المخالفات المنصوص عليها، في منشور مُعمم على جميع المعاهد والمناطق الأزهرية.

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وأعلن الأزهر الشريف، أن الطالب الذي يرتكب سلوكًا عدوانيًا عنيفًا مثل التعدي بالضرب وإحداث إصابات لأحد زملائه، فيتم تسجيل هذه المخالفة في السجل الخاص به، ومعالجة المخالفة من قبل الأخصائي الاجتماعي، وفصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يوما، وإخطار ولي الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب.

وأوضح الأزهر الشريف، أن الطالب الذي يرتكب مخالفة أخذ أو إخفاء متعلقات الغير، يتم تسجيل هذه المخالفة في سجله الخاص، ومعالجة هذه المخالفة، ورد المتعلقات وأخذ تعهد كتابي على ولي الأمر بعدم التكرار، ثم فصل الطالب من يوم إلى خمسة عشر يوما وإخطار ولي الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما يعاقب الطالب الذي يمتنع عن تحية العلم عمدا أو نشر صور عبارات أو رسومات مسيئة أو غير لائقة داخل المعهد، بالفصل من يوم إلى خمسة عشر يوما، وإخطار ولي الأمر، وتسجيل هذه المخالفة في سجله ومعالجتها مع الطالب.

وأضاف، أن الطالب الذي يتلفظ بالألفاظ البذيئة ويرتكب مخالفة التنمر ضد أحد زملائه، فإنه يعاقب بالفصل من يوم إلى خمسة عشر يوما، وإخطار ولي الأمر، وتسجيل المخالفة في سجله ومعالجتها مع الطالب.

ويقوم الأخصائي الاجتماعي، بإعداد تقرير شامل للتوصيات وآليات المعالجات المتخذة والمسجلة بالسجلات الخاصة والعرض على شيخ المعهد للمراجعة والاعتماد والصرف.

وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الطلاب ذوي الهمم عند تطبيق هذه القواعد علاجًا وجزاءً ودعمًا وأنشطة، ولشيخ الأزهر الاستثناء من ضوابط وشروط هذه اللائحة لظروف يقدرها.

الازهر الشريف المعاهد الأزهرية المخالفات العقوبات

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