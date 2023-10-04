احتل أقوى المناصب بالكونجرس.. من هو «ماكهنري» الرئيس المؤقت لـ النواب الأمريكي؟

أصبح الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسًا مؤقتًا لمجلس النواب الأمريكي، وذلك بعد أن صوّت أعضاء المجلس على عزل رئيسه كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم التصويت على خروج كيفن مكارثي من منصبه كرئيس لمجلس النواب في خطوة تاريخية دفعها النائب مات جايتز.

ويشغل النائب باتريك ماكهنري الآن منصب المتحدث المؤقت لمجلس النواب، حيث كان على رأس القائمة السرية لخلفاء مكارثي، إذا أصبح المنصب شاغرًا.

وساعد ماكنهري الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية بشكل خاص في التفاوض على اتفاق حدود الديون المثير للجدل في مايو الماضي، والذي أثار غضب المتشددين في الحزب الجمهوري.

ويتمتع ماكهنري، الذي يقود لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، الآن بسلطة رئاسة المجلس اللازمة لقيادة المجلس خلال الأيام المقبلة.

ويعد منصب المتحدث هو أكثر من مجرد واحد من أقوى المناصب في الكونجرس. كما أن رئيس مجلس النواب هو الثاني في ترتيب ولاية الرئاسة، بعد نائب الرئيس.

وأشار خبير في قواعد الكونجرس إلى أن رئيس النواب المؤقت يمكن نظريًا أن يبقى في السلطة.

وكتب جوش هودر، وهو زميل كبير في معهد الشئون الحكومية بجامعة جورج تاون، على منصة “إكس”: "يمكن لرئيس البرلمان أن يبقى في الكرسي"، مضيفًا "لا توجد آلية فرض لإجراء انتخابات جديدة، ولا توجد أي قيود علنية على السلطة التي سيمارسها المرشح. إن دعم المؤتمر سيحدد مدى استمرارية ذلك".