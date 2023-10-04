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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا عبر إنستجرام: اللهم أنت الميسر إنك على كل شيء قدير

صدى البلد

وجه نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، رسالة لجمهوره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وكتب كهربا : اللهم انت الميسر وانت المسهل يسر لنا أمورنا و حقق لنا مطلبنا وسخر لنا ما هو خير لنا ، إنك على كل شئ قدير.

 

وأعلن أحمد حسام ميدو، انتهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشأن الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محامي كهربا تواصل مع محامي نادي الزمالك أمس، وأبلغه بأن كهربا مستعد لدفع الغرامة الموقعة عليه كاش بدون الفوائد، وفي فرق 300 ألف دولار بس".

 

وأضاف: "مسئولو الزمالك موافقون على العرض أو بيتجهوا للموافقة، عشان عدم الموافقة هيخلوا الفلوس تيجي بعد 6 أو 7 شهور، والموقف مفيهوش عناد، إنت بتعمل لمصلحة المكان اللي انت شغال فيه".

 

وتابع: "كهربا دفع فلوس الاستئناف انهارده اللي هي الـ ألف فرانك سويسري ولكن بعد يوم 20 أكتوبر أزمة كهربا هتنتهي تمامًا، المجلس المنتخب اللي جاي هيقبل العرض اللي هو بـ 2 مليون دولار و100 في مقابل إن الزمالك يحصل على الأموال دلوقتي، خاصة أن اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك قررت تأجيل حسم هذا الملف للمجلس المنتخب".

 

واختتم: "الزمالك في حاجة للفلوس دي دلوقتي، وأزمة كهربا خلاص خلصت".

 

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