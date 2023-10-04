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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس طاقة النواب: اجتماع خلال أيام لمناقشة قوانين البحث عن البترول والغاز

طلعت السويدى رئيس
طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

أعلن النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش خلال الأيام القليلة المقبلة مجموعة من مشروعات القوانين المتعلقة بقطاع البترول والتى احالها المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب للجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وقال "السويدى" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن هذه القوانين تتضمن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع) ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع) ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع) ، بالإضافة الى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

وكشف النائب طلعت السويدى عن أنه سيتم توجيه الدعوة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وقيادات الوزارة لحضور مناقشات اللجنة والرد على تساؤلات الاعضاء حول هذه التشريعات مشيراً الى أن اللجنة سوف تقوم باعداد التقارير الخاصة بهذه التشريعات لعرضها ومناقشاتها فى الجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب.

قطاع البترول المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لجنة الطاقة والبيئة وزير البترول والثروة المعدنية

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