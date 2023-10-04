الماس الكهربائي شبح يهدد البيوت.. خطوات مهمة للتعامل معه

انتشر خلال الفترة الماضية، نشوب الحوادث والحرائق المتكررة بالشقق السكنية الناتجة عن حدوث ماس كهربائي، وسببت وفاة العديد من المواطنين والأطفال بسبب الحرائق والاختناقات، ويبحث الكثير منهم عن الخطوات الصحيحة واللازمة التي يجب اتباعها عند نشوب حريق والذي من الممكن أن يودي بحياة الاشخاص وحذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خطورة الماس الكهربائي، ،كيفية التعامل مع حرائق الماس الكهربائي، عبر صفحته على فيسبوك كما يلي:

خطوات التعامل عند حدوث حرائق ماس:

افصل التيار الكهربائي العام على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك، والتي عادة ما توجد بجوار باب الشقة.



يمكنك السيطرة على النار بواسطة فوطة قماش أو بواسطة استعمال الطفاية ،بحيث تمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب، إذا كانت النار صغيرة وآمنة للقيام بذلك.



-الماء موصل طبيعي للكهرباء، احذر استخدامه في هذه الحالة لربما تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء.



-انتبه آلا تلمس الجهاز التالف بأيادي مبللة أو الوقوف على أرض مبللة أثناء فصل جهاز كهربائي أو إدخال أجسام معدنية في مخرج كهربي.

-الماء لن يحد من انتشار النار بل سيساهم في توسيع دائرة التيار الكهربائي في جميع أنحاء المكان وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال الموجودة في الغرفة



-إذا كان حجم الحريق الكهربائي كبير وكنت غير قادر على إطفاءه، اخرج فورًا من المكان واستدعي رجال الإطفاء.

-أغلق باب الشقة وأنت تغادر لاحتواء النار، ولا تحاول دخول منزلك حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء.