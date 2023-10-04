الأجهزة التنفيذية بدمياط تتابع أعمال تطوير المناطق غير المخططة والعشوائية

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى ضمن الخطط النهائية لمشروع تطوير المناطق الغير مخططة الذى شمل ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " وذلك فى إطار خطة التعاون مع صندوق التنمية الحضرية..

حيث تابعت " المحافظ " الأعمال الجارية للرصف بالاسفلت بالرباعى بالمنطقة القديمة، كما اطلعت على الخطط الزمنية للانتهاء من تلك الأعمال، وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية .

ويشار إلى أن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة يتضمن عمليات إحلال وتجديد شبكات المرافق و الانارة و الحماية المدنية وكذلك رصف الشوارع الرئيسية بالاسفلت والفرعية ببلاطات الانترلوك..