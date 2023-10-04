أحمد الرافعي يكشف أصعب مشهد في مسلسل الاختيار|فيديو

كشف الممثل أحمد الرافعي عن أصعب مشهد واجهه في مسلسل الاختيار، قائلَا إنه لم يواجه مشاهد صعبة، معقبًا: “مسلسل الاختيار تحديدًا كان عمل كل خطوة فيه مقترنة بكثير من التيسير والتوفيق”.



وأضاف “الرافعي” خلال حواره المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، :"قد يكون هذا التيسير كرامة للشهيد أحمد المنسي"، موضحًا أن بداية دخوله الفن كانت منذ مشاركته بالمسرح المدرسي.



ولفت الممثل أحمد الرافعي إلى أنه لم يأت إلى ذهنه في مقتبل حياته أن يمتهن التمثيل، معقبًا: “مكنتش متصور المسألة دي"، وأن العمل الذي حببه في التمثيل هو مسلسل رأفت الهجان الذي كان يُعرض في وقت طفولته.

