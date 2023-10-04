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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم بني سويف تطلق مبادرة "إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة"

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أطلقت كلية العلوم مبادرة بعنوان " إعداد الطالب الباحث وبناء الجمهورية الجديدة"، والتي تستهدف بشكل رئيسي طلاب مرحلة البكالوريوس بالكليات العلمية المختلفة، وإكسابهم مهارات البحث العلمي، حيث قام أكثر من 1000 طالب بالتسجيل في تلك المبادرة من جامعة بني سويف والجامعات الأخرى، وذلك تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حماده محمد محمود عميد كلية العلوم، وبحضور وكلاء الكلية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العلمية من داخل الجامعة وخارجها، وادارات ومراكز الجامعة المعنية، إضافة لعدد من الشركات الداعمة للمبادرة.

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وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تستهدف تنمية مهارات الطلاب في استخدام الطرق والأساليب العلمية في إعداد الدراسات والبحوث، وتعزيز استخدام المنهج البحثي في حل المشكلات واتخاذ القرارات، وتدريب الطلاب على كيفية تجميع البيانات بطريقة علمية بالإضافة إلى طرق تحليلها، وكيفية استخلاص النتائج ووضع الاقتراحات والتوصيات، فضلاُ عن كيفية صياغة الأسئلة البحثية والمشاركة في إعداد ورقة بحثية.

وأشار الدكتور حمادة محمد محمود عميد الكلية إلى أن المبادرة تضم ثلاثة مراحل تستهدف المرحلة الأولي تعليم أساسيات البحث العلمي وقواعد التفكير وتتطرق المرحلة الثانية لكيفية المشاركة في مجموعات والاستفادة من خبرات الكتابة مع الأخرين وكتابة الأبحاث، بينما تستهدف المرحلة الثالثة كيفية تنفيذ الأبحاث العلمية علي أرض الواقع من خلال عمل دراسات الجدوي، والتدريب على ريادة الأعمال والحصول علي تمويل من الجهات المانحة.

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