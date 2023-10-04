أميرة أبوشقة تحصد ذهبية بطولة أفريقيا للرماية وتتأهل لأولمبياد باريس 2024

حسمت أميرة أبوشقة لاعبة منتخب مصر للرماية تأهلها لأولمبياد باريس 2024 بعد تتويجها بذهبية منافسات الاسكيت ببطولة افريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفازت أميرة أبوشقة بالميدالية الذهبية في منافسات سكيت سيدات، متفوقة على المغربية ابتسام ماريغي التي حصدت الفضية، فيما جاءت المصرية شهد فاروق بالمركز الثالث محققة البرونزية.

وأضافت أبو شقة المقعد الخامس للرماية المصرية في الدورة الأولمبية، بعد كل من: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الاسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

وأضاف لاعبي منتخب مصر للرماية فضية وبرونزية جديدة ببطولة افريقيا للرماية بالمسدس والبندقية في منافسات منافسات 10 متر مسدس فرق مختلط.

وحصد الثنائي كمال وهالة الجوهري الميدالية الفضية بينما حصد الثنائي حافظ جمال ويارا عصام الميدالية البرونزية ليرفعوا من حصة مصر بالميداليات.

وكان لاعبي مصر نجحوا في حصد ميداليتين صباح اليوم بمنافسات 10 متر بندقية ضغط هواء فرق مختلط حيث حصد الميدالية الذهبية الثنائي مجدي حافظ و جني عبدالله بينما توج بالفضية الثنائي ريماس خليل

محمد حمدي.

وتعد ذهبية وفضية المختلط هما عاشر ميداليات لمصر بمنافسات بطولة افريقيا المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس.

وجاءت ميداليات مصر عن طريق هالة الجوهري ذهبية منافسات فردي المسدس هواء 10م بينما احتلت لاعبة منتخب مصر يارا عصام المركز الثالث لتحصد الميدالية البرونزية.

وفاز الرامي المصري محمد حمدي عبد القادر بالميدالية الذهبية في منافسات البندقية ضغط هواء، فيما فاز المصري مجدي محمد حافظ بالميدالية الفضية

كما فاز الفريق المصري بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق بندقية ضغط هواء، حيث مثل الفراعنة الثلاثي محمد حمدي عبدالقادر، مجدي محمد حافظ ومحمد منصور.

وتوج الفراعنة بذهبية الفرق في منافسات 19 م مسدس الهواء وذهبية وبرونزية منافسات الفردي.

وحصدت ريماس خليل بالميدالية الفضية في منافسات البندقية 10 متر "ضغط هواء"، بينما جاءت مي مجدي في المركز الثالث لتحصد الميدالية البرونزية.

وفاز منتخب مصر للسيدات بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات البندقية 10 متر، والمكون من ريماس خليل، مي مجدي وفريدة خالد درويش.