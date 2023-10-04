للاطمئنان على انتظام الدراسة.. نائب محافظ الجيزة يتفقد مدارس ترسا وأم خنان

تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن صباح اليوم أنتظام الدراسة بمجمع المدارس بترسا بمركز أبوالنمرس، حيث تابع نائب محافظ الجيزة، انتظام الدراسة بمدارس زهور وبراعم ترسا للتعليم الأساسي وترسا الأبتدائية المشتركة والعبور للتعليم الأساسي.

واطمأن النائب على الألتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وعوامل الأمن والسلامة ووجود مشرفين لتنظيم صعود ونزول الطلاب من المباني بالمدارس لمنع التدافع وتحقيق الانضباط.

كما هنأ نائب محافظ الجيزة، الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد وحثهم علي ضرورة الأنتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح.

تفقد نائب محافظ الجيزة، مجمع مدارس ( الشهيد محمد راشد ومجمع النور للتعليم الأساسي وأم خنان الأبتدائية المشتركة) بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية.

كما شارك الشهابي طابور الصباح بمدرسة أم خنان الثانوية المشتركة قدم التهنئة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد متمنيا لهم عاما دراسيا سعيدا داعيا الله عز وجل أن يمن عليهم بالتفوق والنجاح موصيا جموع الطلاب بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن ورفعته مؤكدا أن الدولة حريصة علي تقديم كل سبل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، مبروك عمارة رئيس مركز أبو النمرس، هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية ، والسيد عاشور مدير عام الأدارة التعليمية بأبو النمرس، ومحمد قطب مدير عام الأدارة التعليمية بالحوامدية، وحمدي عبد الفتاح نائب رئيس مجلس أمناء الآباء ومعلمي المحافظة، ومسؤلي هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة.

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