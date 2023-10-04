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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قومى المرأة يشارك فى معرض "بيزنس يا شباب " للمنتجات الحرفية واليدوية

صدى البلد

شارك المجلس القومى للمرأة فى معرض "بيزنس يا شباب " للمنتجات الحرفية واليدوية، الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، ويحمل شعار "شباب مصر مستقبلها "، والذى يعقد خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 4 أكتوبر ٢٠٢٣، بإستاد القاهرة الدولي.

شارك المجلس بجناح خاص تضمن عرض المنتجات الحرفية الخاصة بتدريبات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى ينفذه المجلس بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ب20 محافظة، وتنوعت المنتجات ما بين الخوص و العرجون و الصابون و المنتجات الجلدية و الخيامية الكروشية والتطريز اليدوي والحلي.

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