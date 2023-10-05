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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد ثروت يعد بالمشاركة مع هارموني عربي في حفل إنشاد ديني

صدى البلد

قام المطرب الكبير محمد ثروت بمشاركة فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لفرقة كورال هارموني عربي وهم يغنون روضة الهادي نبينا، معبراً عن سعادته، ووعدهم بالمشاركة في أقرب حفل ديني.

وفي تعليقه على الفيديو، كتب المطرب محمد ثروت: "الله عليكم، سعيد بيكم جداً و ان شاءالله تشاركوا معايا في اقرب حفل ديني وننشد مع بعض روضة الهادي نبينا "عليه الصلاة والسلام".

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وقد حظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل محبي محمد ثروت، حيث تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وأبدى الكثيرون إعجابهم بجمال الأداء والتناغم الصوتي.

ومثلما أعطى موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب للفنان الكبير محمد ثروت الفرصة الجيدة لإبراز موهبته أمام الجمهور منذ بداية مشواره، كان الفنان محمد ثروت حريص دائما على دعم المواهب الشابة وتقديمهم للجمهور بداية بالفنان الشاب عبدالرحمن رشدي الذي قدمه في حلقة مع الإعلامي عمرو أديب منذ سنوات قليلة، وأيضا المنشد مصطفي عاطف ووائل الفشني ومحمود هلال في حفل مناجاة النصف من شعبان، ومناجاة ليلة القدر.

احتفالات 6 أكتوبر الفنان محمد ثروت التواصل الاجتماعي المنشد مصطفى عاطف

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