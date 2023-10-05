تفاصيل ختام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

يقام غدا حفل ختام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما الثامنة مساءً بالمسرح المكشوف، في دار الأوبرا، بحضور أعضاء اللجنة العليا الفنان القدير لطفي لبيب، إيهاب فهمي، لقاء الخميسي، وبحضور أعضاء لجنة التحكيم الفنان الكبير محمد أبو داوود، الفنان العراقي باسم قهار، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني الفنانين رياض الخولي، محسن منصور، خالد محمود، تامر ضيائي، محمد رياض.

وكان قد انطلق يوم الأحد الماضي حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف ، وذلك بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا بحضور اللجنة العليا للمهرجان الفنانة الكبيرة صفية العمري، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان إيهاب فهمي، ولجنة التحكيم الفنان الكبير محمد أبو داوود، والفنان الكبير باسم قهار، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.

بجانب عدد كبير من النجوم، منهم د. أشرف زكي، رياض الخولي، سامح الصريطي، رانيا يوسف، النجمة السورية سوزان نجم الدين، محمد رياض، طارق صبري، نضال الشافعي، حمزة العيلي، تامر ضيائي، عابد عناني، وغيرهم، وسيضم الحفل فقرة موسيقية بالإضافة لتكريم خمسة من المبدعين وهم اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، الفنان الكبير علي المهدي، المخرجة الإيطالية فالبونا كسيبري، وسعادة محمد سعيد الظنحاني، والفنان الكبير محمد صبحي.