نيوكاسل يقسو على سان جيرمان برباعية في دوري أبطال أوروبا

فاز نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدف، على باريس سان جيرمان، في إطار دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
وجاءت رباعية نيوكاسل عن طريق ألميرون، ودان بورن و شون لونجسناف وفابيان شار في الدقائق 17، 43، 50، 91.
بينما جاء هدف باريس الوحيد عن طريق لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 56.
وجاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:
حراسة المرمى: بوبي.
خط الدفاع: تريبير، لاسيليس، شار، بيرن.
خط الوسط: لونجوستاف، برنو جيماريش، تونالي.
خط الهجوم: ألميرون، إيساك، جوردون.
تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: لوكاس هيرنانيز، ميلان سكرينيار، ماركينيوس، أشرف حكيمي.
خط الوسط: أوجارتي، زئير إيمري، عثمان ديمبلي.
الهجوم: كيليان مبابي، جونكالو راموس، راندال كولو مواني.