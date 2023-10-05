غدا.. قطع المياه لمدة 4 ساعات عن بعض مناطق هضبة الأهرام

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق" ج - ١٨ أ " بهضبة الاهرام، وذلك لمدة ٤ ساعات ابتداءاً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٢٣.

وأوضحت الشركة أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال إحلال وتجديد مواسير مياه بشارعي ١٨ أ ، ٢ ج، الأمر الذي يستلزم قفل المياه عن خط قطر ٢٠٠ مم لإنهاء الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.