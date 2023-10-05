شبانة : الأهلي أبدع أمام إنبي .. وكولر رجل المباراة

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بالسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الذي استطاع لتعامل بشكل جيد مع مواجهة إنبي، ليحقق الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت تألق العديد من اللاعبين.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي أبدع أمام إنبي وبطل المباراة هو كولر الذي تعامل بشكل جيد منذ البداية، ونجح في تحجيم إنبي تماما الذي يضم عناصر شابة وواعدة".

وأضاف: "استطاع الأهلي تسجيل ثلاث أهداف، وإمام عاشور سجل هدفا رائعا باختراق جيد وبتحكم رائع في الكرة، وموديست استطاع تسجيل أيضا هدف، ليحقق الأهلي انتصارا هاما وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز".