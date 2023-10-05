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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موديست قادم ... تعليق قوي من مشير حنفي بعد ثلاثية الأهلي أمام إنبي

صدى البلد

أشاد مشير حنفي، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، بالفوز الذي حققه المارد الأحمر على إنبي في نصف نهائي كأس مصر والتأهل للنهائي، مشيرًا إلى أن أنتوني موديست لم ينسجم إلى الآن مع اللاعبين.


قال مشير حنفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" ببرنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" فوز كبير للأهلي على إنبي، ونتيجة كبيرة وفوز مستحق بأداء جيد، وعجبني فكر مارسيل كولر في تدوير اللاعبين".


أضاف:" بالنسبة لصفقات النادي الأهلي، إمام عاشور مثل الصاروخ، لاعب كبير، وانسجم بسرعة مع النادي، واستطاع أن يثبت أنه صفقة ناجحة في المستقبل، حتى عندما شارك كبديل أثبت أنه ورقة رابحة".


أوضح نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق:" الأهلي طابعه هجومي، بدأ الموسم بإخفاق في بطولة السوبر، كولر ولاعبو الأهلي بدؤوا في ترتيب الأوراق من جديد، هناك ظاهرة هجومية إيجابية في الأهلي في تكرار الفوز بثلاثيات، هناك كم كبير من الفرص والأهداف، وهذا شئ مفرح للغاية".
وأكد حنفي:" محمد الشناوي أثبت أنه حارس مصر الأول والأفضل في أفريقيا، من أدائه وتعبه وشغله، هناك فرصة مؤكدة لـ أحمد أمين أوفه وتصدى لها الشناوي ببراعة".


أشار  نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق:" الأهلي لم يستقبل أي أهداف الفترة الماضية لأنه طوال الفترة الماضية مسيطر على الكرة ويلعب كرة هجومية، ونحيي مارسيل كولر على هذا الأداء".


أكد مشير حنفي:" روح لاعبي الأهلي رجعت تاني زي زمان، البديل يشارك بتركيز كبير، وهذا عامل هام جدًا في فريق الأهلي، التنويع والتدوير ميزة كبيرة جدًا، والأهلي يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين الجاهزين والبدلاء".


أتم مشير حنفي بالحديث عن أنتوني موديست، قائلًا:" موديست لاعب له تاريخ كبير وحافل، لكن إلى وقتنا الحالي لم يعطي للأهلي ما نتوقعه، كنا نريد رأس حربة خبرة، ولكنه إلى الآن لم ينسجم مع اللاعبين، لكننا سنصبر عليه، ولابد أن يعلم بهذا الأمر، موديست لاعب محترف ولكن يجب أن يكون جاهزًا من البداية".


https://www.youtube.com/watch?v=WnCG_9_af6g

الأهلى النادي الأهلي امام عاشور أنتوني موديست

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موديست قادم ... تعليق قوي من مشير حنفي بعد ثلاثية الأهلي أمام إنبي

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