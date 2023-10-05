إعلامي يطرح سؤالا مثيرا للجمهور بعد تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر

طرح الاعلامي مهيب عبد الهادي سؤال مثير للجمهور بعد تأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي .

و كتب مهيب : في ليلة أهداف الصفقات الجديدة ( موديست - امام عاشور ) ثلاثيات كولر تتوالي ويقود الأهلي الي نهائي كاس مصر 2022 ... مين نجم المباراة ؟

وتأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.