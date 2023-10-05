مدرب إنبي: لعبنا بحذر دفاعي أمام الأهلي.. ونستحق المشاركة في السوبر



هنأ تامر مصطفى، مدرب إنبي، النادي الأهلي على الوصول لنهائي كأس مصر، بعد الفوز على الفريق البترولي بثلاثية دون رد، مؤكدًا حق فريقه في المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري في إطلالتها الجديدة بدلًا من فيوتشر.

قال تامر مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" مبروك للأهلي وهارد لك لإنبي، قدمنا مباراة تكتيكية كبيرة، وكان لنا ردة فعل بعد الهدف الذي دخل مرمانا، كان لدينا هدفًا بالوصول بعيدًا في البطولة".

أضاف تامر مصطفى:" إنبي لم يصل لنصف النهائي منذ فترة طويلة، وسنبني على هذه النقطة الفترة المقبلة".

أكد تامر مصطفى:" لا أمتلك وفرة في رأس الحربة، لذا لعبنا بحذر دفاعي أمام الأهلي، وعمل كتلة دفاعية في وسط الملعب، على المستوى البدني لم نكن في كامل جاهزيتنا وكذلك بالنسبة للإصابات".

أشار تامر مصطفى:" جاهزية النادي الأهلي وخبراته لا تقارن بإنبي في الموسم الحالي، في الشوط الأول لم يصل الأهلي لمرمانا سوى في فرصة حسين الشحات، والهدايا أمام فريق كبير مثل النادي الأهلي ممنوعة".

وتطرق للحديث عن أحمد أمين أوفة، مهاجم إنبي، قائلًا:" أوفه لاعب ومهاجم كبير جدًا، ويحقق لإنبي عمق هجومي كبير، ووجوده مكسب هام، سيكون لنا شكل هجومي مختلف في المباريات المقبلة".

وأشاد تامر مصطفى بـ إمام عاشور، قائلًا:" إمام عاشور لاعب كبير، والأهلي حاليًا لديه 25 لاعبًا جاهزًا، ولديهم خبرات كبيرة في الدوري، إمام إضافة كبيرة للنادي الأهلي ومنتخب مصر المرحلة المقبلة، لديه رد فعل إيجابي سواء بالكرة أو من غير الكرة".

وشدد تامر مصطفى أنه لا يجب التسرع في الحكم على أنتوني موديست، قائلًا:" الأدوار الدفاعية على موديست كانت مختلفة،أرى أنه لا يجوز الحكم عليه مبكرًا، يريد بعض الوقت للجاهزية، يمتلك خبرات كثيرة، ومع جاهزيته سيكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي".

أتم تامر مصطفى:" نستحق المشاركة في كأس السوبر المصري، من ممثل بطولة الكأس في السوبر، إنبي أقرب مركز في الكأس ويستحق المشاركة بصفته وصل إلى المربع الذهبي في الكأس، بينما فيوتشر هو رابع الدوري".

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