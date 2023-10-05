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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقدة مغربية: تنظيم كأس العالم حدث خاص..وأمم أفريقيا 2025 ستكون نسخة مميزة

صدى البلد


أعربت أميمة الرافعي، الناقدة الرياضة المغربية، عن سعادتها بنيل بلادها شرف تنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، مؤكدًا أن المغرب ستقدم نسخة مميزة باستضافتها كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد غياب 37 عامًا.
قالت أميمة الرافعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" عندما علمنا بخبر تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 كنا في غاية الفرح، حظينا بتنظيم العديد من المسابقات الهامة الفترة الماضية، لكن تنظيم كأس العالم هو حدث خاص".
أضافت أميمة الرافعي:" تنظيم كأس العالم في ملف ثلاثي حدث خاص وشرف لنا في المغرب".
تابعت أميمة الرافعي:" تقدمنا مرات عديدة لتنظيم كأس العالم آخرها في 2026 أمام الملف الأمريكي، وإنفانتينو أقر بأن هذا الملف مميز بتنظيم المغرب مع إسبانيا والبرتغال".
أشارت:" بعد الإعلان عن النتيجة غمرتنا الفرحة، وجاءت الفرحة بعد الإعلان الذي حدث في القاهرة منذ أيام بتنظيم المغرب لكأس الأمم الأفريقية 2025".
أتمت أميمة الرافعي:" لم ننظم كأس الأمم الأفريقية منذ 37 عامًا، وما يحدث الآن أن المغرب في أتم الاستعداد، ولدينا ملاعب جاهزة على أعلى مستوى، وهذه الملاعب تحتتضن مباريات العديد من الفرق الأفريقية، إلى جانب جاهزية المغرب على مستوى البنية التحتية لاستضافة البطولة في نسختها المقبلة، وستكون نسخة مميزة للغاية".
https://www.youtube.com/watch?v=33XDShSM-wo

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