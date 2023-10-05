موقف أحمد أمين أوفة من مفاوضات الزمالك.. تفاصيل



كشف أحمد أمين أوفه، مهاجم إنبي، عن محاولة الزمالك التعاقد معه الفترة الماضية، لكن إيقاف القيد في القلعة البيضاء وكذلك لدى الفريق البترولي حال دون انتقاله للفارس الأبيض.

قال أحمد أمين أوفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" المباراة أمام الأهلي كانت تسير بشكل جيد إلى وقت احتساب ركلة الجزاء، الهدف جاء في توقيت صعب، وفي الشوط الثاني ضغطنا وكنا أفضل إلى أن جاء الهدف الثاني وتصعبت الأمور".

أضاف أوفه:" أغلقنا صفحة الكأس ونركز على مبارياتنا المقبلة في الدوري".

أشار أوفه:" عانينا من غلق القيد في إنبي، وكنا نحتاج للتدعيم في بعض المراكز، ورفض المدير الفني رحيل بعض اللاعبين لحاجة الفريق إليهم".

أكد أوفه:" تلقيت عروضًا من خلال وكيلي، نادي إنبي أكد احتياجه لي، وأنا ليس لدي مشكلة في التواجد مع إنبي وسعيد مع الفريق، وأتمنى أن يستفاد إنبي ماديًا عند رحيلي، لدي موسمين مع الفريق".

أكد أوفه:" الزمالك تحدث مع وكيلي لضمي، ولكن إيقاف القيد في الزمالك عطل الأمور، وكان الكلام لو القيد فتح سيتعاقدون معي، وإنبي كان يغلق فكرة رحيلي تمامًا".

أتم أوفه:" كونت ثنائية رائعة مع رفيق كابو، إنه لاعب سريع للغاية، ونتمتع بتفاهم كبير بينا للغاية".

https://www.youtube.com/watch?v=SeQCqTo1J7Y