حدث ليلا..مصر تنشئ شركة ضخمة في السعودية..البيوت غرقت سيول جارفة تضرب مطروح..ننشر أسعار الذهب والدولار

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

تحرك عاجل لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية لمواجهة سيول مرسى مطروح

هطلت أمطار غزيرة على عدد من المناطق في محافظة مرسى مطروح، ووصلت إلى حد سيول، ما تسبب في حالة من القلق لأهالي المحافظة.



كيف تتوب إلى الله؟.. علي جمعة: هذا الذكر يخلصك من أشد الذنوب بلا رجعة

لاشك أن استفهام كيف تتوب إلى الله تعالى وتقلع عن ذنوبك الصعبة المتكررة؟، يعبر عن أهم ما ينبغي أن يشغل الناس ، خاصة وأن الذنوب سبب كل بلية ومصيبة تنغص عيشهم، لذا عليك ككل عاقل أن تبحث عن كيف تتوب إلى الله تعالى وتقلع عن ذنوبك الصعبة المتكررة؟ قبل فوات الأوان وانغلاق باب التوبة.



ترامب يقترح وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا .. لهذا السبب

اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على السلطات الأمريكية وقف دعم أوكرانيا، حتى تشارك أوروبا بالقدر نفسه من الأموال التي قدمتها واشنطن لكييف، والبالغ 175 مليار دولار.



السبب في انتقال مؤمن وكهربا للأهلي..أحمد سليمان يفتح النار على وكيل لاعبين

نشر الناقد الرياضي إسلام صادق تصريحات أحمد سليمان المرشح لمنصب عضو مجلس إدارة الزمالك في الانتخابات القادمة.





مصر تنشئ شركة ضخمة في السعودية

أعلنت وزارة النقل الموافقة على إنشاء مقر لـ شركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بالمملكة العربية السعودية بعد أن حصلت الشركة على عقود تنفيذ مشروعات بنية تحتية.



البابا تواضروس: "حكاية وطن" أظهر ما حققته الدولة من بناء بالسنوات الماضية

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، في بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي أقيم في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي في القاهرة، اليوم، عن مؤتمر "حكاية وطن" الذي أقيم منذ أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه حضر الجلسة الافتتاحية وتابع بعض الجلسات من مؤتمر "حكاية وطن" الذي أقيم في الأيام الماضية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولي كافة قطاعات الدولة.



البيوت غرقت والطريق بقى بحر| سيول جارفة تضرب وادي الرمل بمطروح.. فيديو

حالة من الرعب انتابت أهالي مدينة مرسي مطروح من قاطني منطقة القصر ووادي الرمل بسبب سقوط أمطار غزيرة وحدوث سيول بالمنطقة.



أسعار الذهب اليوم الخميس 5 اكتوبر 2023.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الخميس 5-10-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".



مفاجأة في الدولار.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 5-10-2023

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 5 اكتوبر 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

