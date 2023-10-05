عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا..مصر تنشئ شركة ضخمة في السعودية..البيوت غرقت سيول جارفة تضرب مطروح..ننشر أسعار الذهب والدولار

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى 

تحرك عاجل لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية لمواجهة سيول مرسى مطروح
هطلت أمطار غزيرة على عدد من المناطق في محافظة مرسى مطروح، ووصلت إلى حد سيول، ما تسبب في حالة من القلق لأهالي المحافظة.
 

كيف تتوب إلى الله؟.. علي جمعة: هذا الذكر يخلصك من أشد الذنوب بلا رجعة
لاشك أن استفهام كيف تتوب إلى الله تعالى وتقلع عن ذنوبك الصعبة المتكررة؟، يعبر عن أهم ما ينبغي أن يشغل الناس ، خاصة وأن الذنوب سبب كل بلية ومصيبة تنغص عيشهم، لذا عليك ككل عاقل أن تبحث عن كيف تتوب إلى الله تعالى وتقلع عن ذنوبك الصعبة المتكررة؟ قبل فوات الأوان وانغلاق باب التوبة.
 

ترامب يقترح وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا .. لهذا السبب
اقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على السلطات الأمريكية وقف دعم أوكرانيا، حتى تشارك أوروبا بالقدر نفسه من الأموال التي قدمتها واشنطن لكييف، والبالغ 175 مليار دولار.
 

السبب في انتقال مؤمن وكهربا للأهلي..أحمد سليمان يفتح النار على وكيل لاعبين
نشر الناقد الرياضي إسلام صادق تصريحات أحمد سليمان المرشح لمنصب عضو مجلس إدارة الزمالك في الانتخابات القادمة.
 


مصر تنشئ شركة ضخمة في السعودية
أعلنت وزارة النقل الموافقة على إنشاء مقر لـ شركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بالمملكة العربية السعودية بعد أن حصلت الشركة على عقود تنفيذ مشروعات بنية تحتية.
 

البابا تواضروس: "حكاية وطن" أظهر ما حققته الدولة من بناء بالسنوات الماضية
قال قداسة البابا تواضروس الثاني، في بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي أقيم في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي في القاهرة، اليوم، عن مؤتمر "حكاية وطن" الذي أقيم منذ أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة،  إنه حضر الجلسة الافتتاحية وتابع بعض الجلسات من مؤتمر "حكاية وطن" الذي أقيم في الأيام الماضية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولي كافة قطاعات الدولة.
 

البيوت غرقت والطريق بقى بحر| سيول جارفة تضرب وادي الرمل بمطروح.. فيديو
حالة من الرعب انتابت أهالي مدينة مرسي مطروح من قاطني منطقة القصر ووادي الرمل بسبب سقوط أمطار غزيرة وحدوث سيول بالمنطقة.
 

أسعار الذهب اليوم الخميس 5 اكتوبر 2023.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الخميس 5-10-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".
 

مفاجأة في الدولار.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 5-10-2023
يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 5 اكتوبر 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.
 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

مفاجأة في الدولار.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 5-10-2023

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

هجمة خريفية قاسية.. سيول شديدة تغرق مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي مصير «دانيال»

بسبب سيول مطروح.. تحذير عاجل لـ المسافرين على طريق السلوم| صور

تحرك عاجل لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية لمواجهة سيول مطروح| فيديو وصور

ترشيحاتنا

حذر منه العالم الهولندي.. زلزال قوي يضرب اليابان ومخاوف من تسونامي

سعر الذهب اليوم الخميس 5 أكتوبر

في اليوم العالمي للمعلم.. اليونسكو تنادي بوقف تراجع أعداد المدرسين

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023

مخدرات في بطون الأسماك.. فيديو يوثق ما عثرت عليه شرطة البرازيل

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5 أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

الإعلان عن جائزة نوبل في الأدب 2023 خلال ساعات

بدلا من الزيت.. طبيب يكشف فوائد الزبدة الفلاحي

طريقة عمل الشاورما السوري

فيديو

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ