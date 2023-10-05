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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شاهد ماذا أحدثت سيول مطروح.. وما إجراءات الحكومة لتفادي مصير دانيال| فيديوجراف

سيول مطروح
سيول مطروح

سيول مطروح .. حالة من الرعب انتابت أهالي مدينة مرسى مطروح من قاطني منطقة القصر ووادي الرمل بسبب سقوط أمطار غزيرة وحدوث سيول بالمنطقة. 

سيول مطروح 

وحذر قاطنو المناطق المجاورة أهالي منطقة القصر ووادي الرمل والكيلو 4 بسبب السيول التي حاصرت المنازل.

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كانت محافظة مطروح شهدت سقوط أمطار غزيرة على مدينة مرسى مطروح ومنطقة الساحل الشمالي الغربي، مع ارتفاع صوت الرعد والبرق في سماء المحافظة.

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للمزيد حول سيول مطروح وسيول الساحل وكيف تحركة الأجهزة المعنية في محافظة مطروح لتجنّب مصير مدينة درنة جراء إعصار دانيال شاهد الفيديوجراف التالي:

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