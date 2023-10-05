وزيرة الهجرة تدعو أبناء المصريين بالخارج للمشاركة في مسابقة "المبدع الصغير"

بالتعاون مع وزارة الثقافة..

دعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أبناءنا المصريين في الخارج إلى المشاركة في الدورة الرابعة من مسابقة "المبدع الصغير" والتي تنظمها وزارة الثقافة، وتأتي تحت رعاية "انتصار السيسي" قرينة رئيس الجمهورية، والتي انطلقت بدءًا من 1 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 31 ديسمبر 2023.

وقالت السفيرة سها جندي إن ذلك جاء في إطار تنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر الرابع للمصريين في الخارج الذي عقد أواخر شهر يوليو الماضي، بحضور 1000 مصري بالخارج من 56 دولة حول العالم، حيث تمت دعوة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني كمتحدث رئيسي خلال المؤتمر.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن توصيات المحور الثقافي للمؤتمر والذي تم دعوة وزيرة الثقافة كمتحدثاً رئيسياً خلاله، قد خلُصت إلي دعم التعاون المشترك لتعزيز الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج من خلال المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، ومسابقة "المبدع الصغير"، وتخصيص فرع للمصريين بالخارج لتعزيز الهوية لديهم، وكذا برنامج لاكتشاف المواهب بين المصريين بالخارج وتنميتها، وإجراء فعاليات التحكيم عن بُعد.

من جانبها، توجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بخالص الشكر والتقدير لوزيرة الهجرة، على كل ما تقدمه من مجهودات رائدة في مجال رعاية المصريين المقيمين في الخارج، وكذلك دورها في نشر الوعي الثقافي وتنمية القدرات الإبداعية لأطفال وشباب المصريين في الخارج.

يشار إلى أن جائزة "المبدع الصغير" إلى فئتين عمرتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري، وذلك على النحو التالي.. اضغط هنا

أما عن شروط التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فهي كالتالي:

1- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.

4 – أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثانى.

5- أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

6 – ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

7- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.

8- لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.

9 – فى حالة العمل الجماعى فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية – الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي. (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع.

10 – تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوفى شروط الجائزة.

11- التحكيم يتم على مرحلتين:

• مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة.

• مرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

12 – فى حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة فى حالة الحصول عليها.

13- فى حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يظل التقدم ساريًا.

14- ” التقدم إلكترونيًا ” عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالجائزة (www.ckp.eg)

15- عملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمُتقدم الاطلاع عليها.

للاستعلام والاستفسار عن الجائزة: الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على الفيس بوك أو الموقع الإلكترونى (www.ckp.eg) أو التليفون – واتساب (01559919944).

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة