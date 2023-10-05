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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 5 جنود إسرائيليين خلال المواجهات مع الفلسطينيين في طولكرم

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بإصابة 5 جنود إسرائيليين بالرصاص في مواجهات بمخيم طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، استشهاد شابين فلسطينيين متأثرين بجروحهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية شوفة، جنوب طولكرم.

وقالت وزارة الصحة في بيانها، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشابين عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاماً)، وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاماً).

وقالت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في طولكرم، إن الشهيدين عطا وفارس استُشهدا خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية شوفة، وهما من مخيم طولكرم، ويسكنان في ضاحية ذنابة شرق المدينة.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية مدعومة بقوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم طولكرم من جهة ضاحية ذنابة شرق المدينة، ونشرت قناصتها بين الأزقة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينين وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم صباح اليوم.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بوصول إصابتين برصاص الاحتلال أحدهما بالكتف، والآخر بالبطن، حالتهما مستقرة.

وبدأت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم منذ فجر اليوم.

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