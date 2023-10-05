مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بديرمواس جنوب المنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون إثر انقلاب تروسيكل بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إنقلاب تروسيكل أمام قرية دلجا بمركز ديرمواس جنوب المنيا، أسفر الحادث عن وفيات ومصابين.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ديرمواس إلى موقع الحادث تبين وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع أثار الحادث وتسيير الحركه المرورية أمام السيارات.

