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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مشاكل iPhone 15 تتفاقم .. وآبل تقدم حلًا سريعًا

آبل تقدم حلا سريعا
آبل تقدم حلا سريعا لمشكلات هواتف iPhone 15 Pro

تلقت شركة آبل، العديد من الشكاوى حول ارتفاع درجة حرارة هواتف iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max، خلال الفترة التي تلت إطلاق الهواتف بشكل رسمي، واشتكى مستخدمي الهواتف الرائدة من أن الجزء الخلفي من الهاتف يسخن بسرعة أثناء تشغيل الألعاب، أو إجراء مكالمة هاتفية، ولكن لم تكن هذه هي مشكلة أجهزة آيفون 15 الوحيدة.

أشارت شكاوى المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، مثل: ريديت وإكس، إلى وجود مشكلات أخرى في هواتف iPhone 15، إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة، من بينها مشاكل الإعداد، وتعطل الهواتف بشكل مفاجئ، سواء بعد عدة دقائق من الاستخدام أو في أثناء الشحن.

 

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وعن أسباب ارتفاع درجة حرارة هواتف iPhone 15 Pro، فقد أرجع بعض الخبراء إن يكون السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة هو تصميم أجهزة آبل الجديد، لاسيما الإطار المصنوع من التيتانيوم، والذي يعيق قدرة الهاتف على تبديد الحرارة، خاصة تلك الصادرة من الجهاز أثناء تشغيل الألعاب أو الشحن.

وبينما أفادت بعض التقارير، أن المشكلة وراء ارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون، قد يكون سببه معالج آبل الجديد A17 Pro، المطور تقنية 3 نانومتر، فهو يحتوى على محرك رسومات أقوى لتحسين أداء الألعاب، مما يسبب مشكلة الحرارة.

آبل تقدم حلا سريعا لمشكلات هواتف iPhone 15 Pro


دفع تصاعد الشكاوى، آبل إلى تقديم حلا سريعا لمشكلات هواتف آيفون 15، فقد أصدرت الشركة نظام التشغيل iOS 17.0.3 وiPadOS 17.0.3، لأصحاب iPhone 15 Pro، الذين يعانون من مشكلة ارتفاع درجة حرارة أجهزتهم، وهو ما أرجعته آبل إلى بعض تحديثات التطبيقات السيئة بالإضافة إلى خطأ في نظام التشغيل iOS 17.

وقالت آبل في ملاحظات إصدار iOS 17.0.3: "يوفر هذا التحديث إصلاحات أخطاء مهمة وتحديثات أمنية ويعالج مشكلة قد تتسبب في تشغيل آيفون بشكل أكثر سخونة من المتوقع".

وحثت آبل مستخدمي هواتف سلسلة آيفون 15 الجديدة، على ضرورة تنزيل التحديث الجديد لنظام التشغيل، إلى جانب التأكد من تحديث تطبيقات مثل أوبر وإنستجرام التي يبدو أنها مرتبطة بالمشكلة.

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