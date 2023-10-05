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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة وسهرة حمراء.. قرار عاجل بشأن المتهمين بخطف قهوجي الجيزة

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة نجار وعامل جراج، لاتهامهما بخطف قهوجي وإجباره بالتوقيع علي 7 إيصالات أمانة، بمنطقة الوراق شمال الجيزة، لجلسة 17 ديسمبر المقبل.

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تفاصيل التحقيقات في واقعة قهوجي الجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة في القضية رقم 1487 لسنه 2023 أن المتهمين "م. أ. م" نجار باركيه 32 سنة، " م . ص. م" عامل جراح 34 سنة، خطفا شخصًا بالإكراه، بطريق التحاليل، بأن قاموا باستدراجه بواسطة إحدى السيدات مجهولة الهوية بأن قامت بمهاتفته وايهامة باجراء علاقة عاطفية معه، واتفقا بالتقابل بإحدى الوحدات السكنية وعليه انتقل المجنى عليه إلى المكان المتفق عليه سلفاً، ففوجئ بهم مشهرين بوجه سلاح أبيض (مطواة) احراز الأول، واقتياده إلى أحدى الجراجات المطلة على نهر النيل.

وذكرت تحقيقات النيابة في الجيزة إكراه المتهمين للمجني عليه بالقوة والتهديد على التوقيع على سندات مثبتة لدين وهي عبارة (7) إيصالات أمانة، وذلك بأن اختطفوه واحتجزوه بإحدى الأماكن ( جراج)، التي أعدوها لذلك الغرض واشهروا بوجهه أسلحة بيضاء، وضربا عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك مستخدمين أيديهم محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً، كما وجهت إليهم تهمه أحراز أسلحة بيضاء مطواة - سكينتين، بدون ترخيص ودون مسوغ قانوني.

وأكدت التحقيقات على شهادة القهوجي المجني عليه الذي أشار إلى أنه على إثر اتصال هاتفي بإحدى السيدات مجهولة الهوية بإيهامه لإقامة علاقة عاطفية، اتفقا على التقابل بإحدى الوحدات السكنية، وعليه توجه للمكان المتفق عليه سلفاً، وبدلوفه فوجئ بتواجد المتهمان وأخر مجهول قاموا بالتعدي عليه بالضرب بأيديهم واحداث اصابته الثابتة بالتقرير الطبي، وخطفه واقتياده إلى احدى الجراجات المطلة على نهر النيل تحت تهديد سلاح أبيض (مطواة)، واحتجازه مدة يوم تقريباً وحال ذاك أشهر المتهمين بوجهه السلاح الأبيض.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من قسم شرطة الوراق تضمن اتهام القهوجي لـ اشخاص باختطافه واجباره على توقيع 7 ايصالات أمانة بمنطقة الوراق شمال الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهمين.

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